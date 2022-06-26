Ракетный удар по Киеву: бетонная плита зажала женщину с гражданством РФ 6 26.06.2022, 11:25

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Кремль бьет по россиянам.

Спасатели продолжают разбирать завалы 9-этажки в Шевченковском районе столицы, разрушенной российской ракетой утром 26 июня. Из-под завалов пытаются вытащить 38-женщину, которая является гражданкой РФ. Ранее спасли ее 7-летнюю дочь.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как отмечает мэр Киева Виталий Кличко, спасателю удалось вытащить из-под завалов 7-летнюю девочку. Ее госпитализировали, а спасатели занялись спасением матери.

Геращенко опубликовал видео спасения 38-летней женщины. По его данным, она является матерью ранее спасенного ребенка. На кадрах видно, как спасатели пытаются вытащить пострадавшую, но ее зажала бетонная плита. Операция продолжается.

"Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка России. Путин убил ее мужа и покалечил дочь. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы вытащить раненую гражданку России", - отметил Геращенко.

По состоянию на 10:40 женщину удалось вытащить из-под завалов. Ее экстренно госпитализировали.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

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