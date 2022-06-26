Шойгу прибыл в Украину?13
- 26.06.2022, 11:34
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Российские пропагандисты опубликовали видео.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Минобороны РФ.
На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.
Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским боевикам.
Точное место расположения Шойгу неизвестно, но российские СМИ уверены, что "фанерный маршал" приехал на оккупированные территории Донбасса.