В Киеве гремят новые мощные взрывы: над городом поднялся черный дым 4 26.06.2022, 12:02

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Жители сообщают об обстрелах в нескольких районах.

В Киеве гремят новые взрывы. Об этом сообщают жители нескольких районов столицы. По словам очевидцев, сильный взрыв был в том числе и на левом берегу, передает glavred.info.

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что в столице прозвучало 6-7 взрывов. По его словам, оккупанты бьют по Киевской области.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.

Официальной информации пока нет.

Телеграмм-каналы публикуют фото дыма над Киевом (по другим данным - в Киевской области), который поднимается после сообщений о взрывах.

В 10:40 во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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