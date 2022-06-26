Классический цап-царап по-кремлевски 26.06.2022, 12:05

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Лукашенковская хунта окончательно и бесповоротно втянута в войну.

Прошедшая неделя оказалась действительно горячей.

Интенсивность обстрелов Украины с использованием воздушного пространства Беларуси возросла. Особенно символично, что массированные удары находились, пока агрофюрер был на ковре у кремлевского старца. Вполне прозрачный намек на то, кто реальный хозяин в доме, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Подведем краткие итоги визита.

Хунта окончательно и бесповоротно втянута в войну.

1. Кремль требует отдать штурмовики Су-25, коих в ВВС хунты 22 в строю и еще 20 на хранении. Официальная версия - модернизация на российских заводах, чтобы... А вот здесь какой-то непонятный пассаж с ядерным вооружением, которое эти машины не несут ни в одной из известных модификаций. Скорее всего, речь идет об их использовании в боях против Украины, а модернизация подразумевает в итоге их возможную «денацификацию». Воевать, естественно, они будут под флагом хунты. Все логично - своих самолетов и пилотов Кремлю не хватает (что там пилотов - на войну предлагают отправлять вчерашних школьников). Классический цап-царап по-кремлевски. На территории России агрофюрер уже не сможет блокировать их использование. Это прокси-война.

2. Искандеры. Агрофюрер попался в ловушку собственной жадности. Передача этого вооружения означает только одно. Понять, чьи Искандеры летят из Беларуси в Украину, будет невозможно. Теперь все тяготы и последствия обстрелов агрофюрер будет делить с кремлевским старцем. Определенно обслуга на первых порах будет российская пусть и в форме хунты. Возможность иметь ядерные заряды не повысит безопасность хунты, а наоборот нарисует большую жирную мишень для превентивного/ответного удара. С учетом радиуса действия - дополнительная угроза создается для Украины. Для Европы хватает Калининграда. Это классическая false-flag operation

Резюме:

Время имитации бурной деятельности заканчивается. Кремль создал две возможности для самостоятельного вовлечения хунты в войну по воздуху, лишает хунту части авиации и рисует жирную мишень на территории Беларуси.

Получив такие бонусы, в Гродно можно не ехать. Побед к этому сроку все равно не рисуется, можно и в бункере остаться.

А мы рекомендуем к просмотру краткое видео об истинной сущности «денацификаторов». Российская пропаганда идет дорогой агрофюрера, сожалея о том что гениальный стратег поздно объявил мобилизацию.

Говорящие головы страны, которая с 18 века последовательно запрещает «фальсифицировать историю», а из части Второй мировой войны сделала фетиш и победобесие, все чаще проговариваются и демонстрируют свое истинное лицо. От всей души желаем двум диктаторам разделить судьбу их кумира. Впрочем, на иной исход они давно не могут рассчитывать.

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