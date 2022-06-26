Над Беларусью — вражеская авиация и пуски ракет 3 26.06.2022, 12:25

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Три российских бомбардировщика Ту22 летят в сторону Украины.

В небе над Беларусью замечено большое количество вражеской авиации. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Сообщается о пролете 3-х бомбардировщиков РФ Ту22м3 в сторону Украины.

Позже данные о полете самолетов подтвердили жители других городов.

Также жители Мозырьского района и Солигорска сообщили о пуске нескольких российских ракет в сторону Украины.

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