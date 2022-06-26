На золотых приисках Клондайка нашли чудом сохранившегося мамонтенка 1 26.06.2022, 12:42

2,758

Старейшины индейской общины назвали детеныша Нун чо га.

Шахтеры обнаружили мумифицированного детеныша шерстистого мамонта во время раскопок в вечной мерзлоте. Это самое полное тело мамонта, найденное в Северной Америке. Об открытии сообщает правительство канадской территории Юкон.

Открытие совершили 21 июня 2022 года шахтеры горнодобывающей компании, работающие на золотых приисках на территории Тшондэк-Хвэчин, самоуправляемой общины индейцев хан, живущих вдоль реки Клондайк. Старейшины общины назвали детеныша Нун чо га, что в переводе с ханьского языка означает «большой детёныш животного».

Геологи, осмотрели останки замороженного мамонта и предварительно предположили, что Нун чо га умер и был заморожен в вечной мерзлоте во время последнего ледникового периода около 30 тыс. лет назад. Исследователи отмечают, что найденный детеныш — самка и ей было от 30 до 35 дней на момент смерти.

В Юконе обнаружено множество окаменелостей животных ледникового периода, но мумифицированные останки с кожей и волосами редко находят. Нун чо га — это второй полностью сохранившийся детеныш мамонта, найденный в мире. Первый — мамонтенок Люба, обнаруженный на Ямале в 2007 году.

«У нее есть хобот. У нее есть хвост. У нее крошечные ушки. У нее есть маленький цепкий конец хобота, которым она может хватать траву. Она идеальна и прекрасна», — сказал палеонтолог Грант Зазула, исследовавший Нун чо га, в интервью CBC-Radio Canada.

Исследователи из общины Тшондэк-Хвэчин совместно с правительством Юкона продолжат изучение мамонтенка. Геологи надеются, что сохранившиеся останки дадут представление о том времени, когда Нун Чо Га бродил по Юкону вместе с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».