Германия переходит на солнечную энергетику 2 26.06.2022, 12:58

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Бум фотовольтаики и изменение климата помогут быстрее отказаться от газа из России.

В ФРГ слишком мало солнца для производства «зеленого» электричества? Бум фотовольтаики и изменение климата помогут быстрее заменить газ из России в немецкой электроэнергетике, пишет Deutsche Welle.

Германия не относится к числу самых солнечных стран Европы. Это факт, и из него можно было бы сделать вывод, что немецкая солнечная энергетика вряд ли споcобна успешно развиваться - и уж тем более вряд ли в состоянии помочь ФРГ при решении ключевой в настоящее время задачи преодоления зависимости от российского газа. Но такой вывод, если посмотреть на статистику, представляется ошибочным.

Летом солнечные электростанции обгоняют газовые ТЭС

Энергетическая статистика показывает, что установленные в стране солнечные панели вырабатывают все больше электричества, так что солнца им явно хватает (тем более, что они работают и при облачной погоде). А метеорологическая статистика свидетельствует, что число солнечных часов в Германии в последние годы увеличивается, поскольку меняется климат. К тому же усиливается политическая поддержка отрасли. Так, в крупнейшем по населению регионе ФРГ вскоре станет обязательной установка солнечных панелей на крышах новых промышленных зданий и жилых домов.

Вот самые свежие данные: В первом квартале 2022 года солнечная энергетика Германии выработала примерно 8,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, сообщило 21 июня Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Это 6,3% от всего произведенного в стране электричества. Казалось бы, не так много. Отметим, однако, что речь идет об особо неблагоприятных для отрасли зимних и ранневесенних месяцах, когда, в свою очередь, обычно особо важную роль играет другой возобновляемый источник энергии (ВИЭ) — ветер.

Именно благодаря сочетанию различных ВИЭ доля «зеленого» электричества по итогам первого квартала этого года вновь превысила в немецкой электроэнергетике 50%, сообщило еще в конце марта Федеральное объединение предприятий энерго— и водоснабжения (BDEW).

Если же посмотреть на итоги всего 2021 года, то, по подсчетам Института солнечных энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE), на фотовольтаику пришлись 9,9% произведенного электричества. По сравнению с другими ВИЭ доля солнечной энергетики оказалась в прошлом году в Германии существенно выше, чем у гидроэнергетики (4,0%), и несколько выше, чем у электростанций, работающих на биомассе (8,8%). Для сравнения: доля ветровых электростанций на суше и в море составила 23,1%.

Роль фотовольтаики в электроэнергетике ФРГ быстро растет

Доля газовых электростанций, поставляющих электроэнергию в общенациональные сети (Fraunhofer ISE не учитывает в своей статистике газовые ТЭС промышленных предприятий, обслуживающие только их собственное производство), составила в прошлом году 10,4%. Так что газ и солнце по своей роли в немецкой электроэнергетике уже почти сравнялись. Более того, в отчете института подчеркивается, что в прошлом году с апреля по октябрь ежемесячная выработка электроэнергии солнечными электростанциями превышала показатели газовых электростанций.

Но вернемся к свежим данным Destatis по итогам первого квартала 2022 года. Тут обращают на себя внимание не столько абсолютные цифры, сколько динамика. Если в этом году доля солнечной энергетики достигла 6,3%, то год назад она была на уровне 4,7%, а в аналогичный период 2018 года составляла всего 3,5%.

Схожую динамику демонстрирует и выработка электроэнергии. Полученные в первые три месяца этого года 8,8 млрд кВт-ч на 34,7% превышают показатели аналогичного прошлогоднего периода. А по сравнению с первым кварталом 2018 рост составил 64,3%.

При столь быстром развитии солнечная энергетика вполне сможет уже в этом году реально помочь немецкой электроэнергетике максимально снизить использование (российского) газа, что предусматривают экстренные планы правительства ФРГ. Тем более, что в результате глобального изменения климата Германия становится все более солнечной.

В Германии все больше солнечных дней в году

На этот тренд еще в 2019 году обратила внимание энергетическая компания E.on, которая, проанализировав данные Немецкой метеорологической службы (DWD), пришла к выводу, что в последние пять лет в Германии регистрировалось на 100 с лишним солнечных часов больше, чем в предшествующий пятилетний период.

В свою очередь, сама DWD 30 мая 2022 года сообщила, что нынешняя весна в ФРГ была одной из трех самых солнечных со времени начала соответствующих наблюдений в 1951 году. С марта по май солнце сияло над Германией в среднем 675 часов. Абсолютный рекорд в 709 часов был установлен всего два года назад, в 2020-м, а в 2011-м было 705.

По сравнению с 1961-1990 годами, отмечает далее DWD, солнце светило нынешней весной на 45% дольше, а по сравнению с периодом 1991-2020 годов солнечных часов было на 29% больше. Так что тренд более чем очевидный.

Мощность солнечной энергетики ФРГ равна доброй дюжине АЭС

Он не может не радовать те немецкие предприятия, фермерские и домашние хозяйства, которые установили на открытых участках и на крышах хозяйственных построек, многоквартирных и индивидуальных домов свыше 2,2 млн солнечных батарей суммарной мощностью 58 400 мегаватт.

Эти цифры по состоянию на март 2022 года приводит в своем новейшем сообщении Destatis и указывает, что установленная мощность выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,7%, а по сравнению с январем 2018-го, когда данную статистику начали впервые вести, на 38,3%.

Что важно знать для понимания ситуации: 58 400 мегаватт - это 58,4 гигаватт, а 1-3 гигаватт - это стандартная мощность большинства атомных электростанций в мире.

В Северном Рейне-Вестфалии установка панелей станет обязательной

Можно твердо исходить из того, что в ближайшие годы в Германии заметно вырастут и число панелей, и их мощность. На это будут направлены политические усилия и федерального правительства, и региональных властей. Так, 23 июня в крупнейшей по населению федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия победившие на недавних выборах и формирующие теперь совместное правительство консервативная партия ХДС и партия «зеленых» представили коалиционный договор - программу действий на ближайшие пять лет.

Одним из ее ключевых пунктов является форсированное развитие в этом промышленно развитом регионе, в который входит и Рурская область, возобновляемой энергетики. Программа предусматривает, в частности, принятие регионального закона об обязательной установке с 2024 года солнечных батарей на крышах всех новых промышленных и коммерческих построек, с 2025-го - на крышах новых жилых зданий, а с 2026-го - на любых зданиях после проведения ремонта крыши.

Впрочем, солнечные панели уже сейчас стали непременным элементом многих новостроек повсюду в Германии, что отражает растущий запрос на экологичную энергию со стороны широких слоев немецкого общества. А в последние недели, свидетельствует экономическая газета Handelsblatt, наблюдается «прямо-таки взрывной спрос на «зеленые» энергетические решения». В качестве причин издание называет войну в Украине, дебаты о возможном прекращении российских поставок сырья и запредельные цены на нефть и газ.

Дополнительный доход для домовладельцев и рост оборота отрасли

Destatis указало на еще один немаловажный мотив для владельцев индивидуальных домов. В 2020 году солнечные батареи обеспечили 1,4 млн немецких домашних хозяйств дополнительный доход от продажи энергокомпаниям произведенного электричества, составивший в среднем 174 евро в месяц. Правда, раньше было больше, но по мере роста конкурентоспособности отрасли государство неуклонно снижает субсидии производителям «зеленого» электричества.

В свою очередь, растут доходы немецких предприятий, производящих оборудование для солнечной энергетики и оказывающих ей сервисные услуги, причем как в самой Германии, так и за рубежом. В 2016 году, по данным Destatis, выручка отрасли составила 2,6 млрд евро, спустя пять лет она выросла на 39% до 3,7 млрд евро. При таком росте не удивительно, что солнечная энергетика, как и многие другие отрасли экономики ФРГ, испытывает острый дефицит кадров.

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