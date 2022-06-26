«Наблюдали, красиво»: диспетчер похвалил пилотов РФ за пуски ракет по Киеву 18 26.06.2022, 13:08

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В конце разговора он пожелал оккупантам «мягкой посадки».

Белорусские активисты опубликовали фрагмент переговоров российского диспетчера и пилотов бомбардировщика, выпустившего ракеты по Киеву.

Аудио появилось в белорусских Telegram-каналах, сообщает УНИАН.

Во время переговоров пилот отчитался о пусках ракет, а также поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ похвалил экипаж за бомбардировки мирных украинцев.

"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - сказал диспетчер.

Ракетный удар по Киеву 26 июня

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.

Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было 6-7 взрывов. Агенство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что сегодня оккупанты могут обстреливать Киев целый день.

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