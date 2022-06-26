Шантаж из подворотни Виталий Гинзбург

26.06.2022, 13:20

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Достаточно ли адекватна реакция мирового сообщества на непрофессионализм петербургских гопников?

Когда в преддверии 2022 года ОПГ "КРЕМЛЬ" начало шантаж НАТО и ЕС, я написал статью про это.

Но когда Дмитрий Симис опубликовал план из 15 пунктов по урегулированию войны в Украине, я понял, что тема не исчерпана.

Краткое содержание первой серии.

Один Владимир и три Сергея (Лавров, Шойгу и Рябков), (далее гопники), по старой Санкт-Петербургской традиции стали грозить миру. Причем уже не шведскому, а практически всему цивилизованному.

С этой точки зрения пришлось оценивать риски, исходящие от вышеупомянутых гопников.

Я предложил бы для этой цели несложную формулу, или математическую модель. Он равен путинской глупости, возведенной в степень его же жадности и умноженной на коэффициент терпимости к этому со стороны ЕС и НАТО. Коэффициент (0-1). При нулевой терпимости к его коррупции риск стремится к 0.

Основные риски, исходящие сегодня от России, это не риски от личных качеств Путина, сколь неприятен он бы ни был во всех отношениях. Эти риски главным образом исходят от нарастающих факторов старения инфраструктуры и главным образом от прогрессирующего непрофессионализма. Ведь утвердившийся при Путине отрицательный отбор порождает массовый непрофессионализм. И это главная угроза.

Носителем профессионализма является, прежде всего, глубинное государство, а именно оно и деградирует. Да и как может сочетаться профессионализм и иррационализм?

Все это дает основания утверждать, что отход от последовательно проводимой линии на противодействие Российской коррупции, ослабление в ее осуществлении чреваты лишь более негативными и долговременными последствиями.

Нельзя сказать, что мир проигнорировал эту глупость, но в целом отнесся к ней тоже достаточно традиционно.

Через полтора месяца путинская Россия трансформировала глупость в войну.

А на днях верный путинферштейнер Дмитрий Симис, в миру Саймс, опубликовал новые российские предложения по урегулированию украинской войны.

И после прочтения сразу же хочется обратить внимание на два аспекта.

Первый.

До 24 февраля профессионализм Владимира и трех Сергеев базировался хотя бы на двух китах и нескольких черепахах. Таких как:

Если не первая, то, во всяком случае, не вторая армия мира.

Бенефиты в виде благоприятной для России сырьевой конъюнктуры.

Возможность закупок тайваньских и китайских микросхемах в элементах вооружения.

Неопределенность в масштабе реакции украинского народа на возможное вторжение.

Остатках доверия и предсказуемости.

Можно было продолжать.

Но на чем их шантаж базируется сейчас?

Второй.

Достаточно ли адекватна реакция мирового сообщества на непрофессионализм этих гопников?

Не пора ли понять, что мир теряет и время и жизни лучших людей Украины, которым приходится в тяжелых условиях перемалывать огромное количество российской ПУШЕЧНОЙ БАРАНИНЫ (см. соответствующий ролик со стадом баранов с буксой Z на спине) и защищать своим телами цивилизацию от варварства?

Почему понадобилось почти четыре месяца, чтобы ЕС понял, что отношения с Путиным невозможны?

Почему понадобилось почти четыре месяца, чтобы понять, что "СП-2" необходимо использовать в других целях, а средства для ведения Газпромом войны против Германии на ее территории еще не национализированы?

Сколько героев и просто мирных жителей Украины должны еще погибнуть, пока она получит сотню необходимых ей реактивных систем и другое оружие?

Когда Россия будет наконец объявлена страной-спонсором терроризма и все активы бенефициаров и апологетов этой системы будут конфискованы?

Какую цену должны платить за газ жители ЕС, чтобы Еврокомиссия завершила антимонопольное расследование в отношении Газпрома, оштрафовала его и вернула европейцам деньги, украденные у них путинской властью?

Или некому понять Эйнштейна?

Ведь нельзя решить проблему с тем же сознанием, что ее породило.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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