Украинская разведка: Россия наращивает военное присутствие в Беларуси 8 26.06.2022, 13:27

7,636

Руководство Гомельской области предупреждено о возвращении подразделений армии РФ.

Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.

Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».