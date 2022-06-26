Украинская разведка: Россия наращивает военное присутствие в Беларуси

Украинская разведка: Россия наращивает военное присутствие в Беларуси8
- 26.06.2022, 13:27
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Руководство Гомельской области предупреждено о возвращении подразделений армии РФ.
Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.
Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.
Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.