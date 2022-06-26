«Было плохо, но я все равно шла к холодильнику» 8 26.06.2022, 13:40

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Как одно фото заставило белоруску похудеть на 69 кг.

Еще пару лет назад уроженка Барановичей Ирина Люкиш пряталась от фотокамеры. Но сегодня она с удовольствием позирует, ведь ей наконец нравится то, что она видит на фото. Как из грузной и грустной Ирина превратилась в улыбающуюся и уверенную в себе женщину, чего стоило сбросить половину собственного веса и легко ли поддерживать форму, она рассказала Intex-press.

Ирине Люкиш – 40 лет, родилась и выросла в Барановичах, но уже около 15 лет живет в соседних Ляховичах. У нее четверо детей в возрасте от 4 до 23 лет, и роль мамы женщине всегда нравилась. Но почти каждая беременность кроме радости рождения приносила ей новые растяжки и лишние килограммы.

– Я никогда не была толстой. До первой беременности весила 55 кг, но с первыми родами набрала 26 кило. Все потому, что я очень много ела. Бывает, кому-то хочется лимонов, кому-то – сладкого. Мне же хотелось всего и много! – вспоминает Ирина. – Я видела, что поправляюсь, но была уверена, что рожу и сброшу. А не тут-то было!

Так Ирина «с каждым ребенком кроме второго прибавляла». И в итоге к 37 годам ее максимальный вес достигал 142 килограммов!

– Понятно, что даже физически на себе это все носить было тяжело: отдышка, пот в три ручья, вечно натертые ноги. Я шла из магазина и садилась на лавочке, чтобы передохнуть! Но еще тяжелее было эмоционально. Я стала закрываться в себе, хотя общительная и люблю людей, – вспоминает Ирина. – Я осознавала, что ем много. Мне было эмоционально плохо. Но я все равно шла к холодильнику!

«Не сидела сложа руки, только что колдовать я не пошла»

Постоянные переживания Ирины Люкиш из-за лишних килограммов сопровождались регулярными попытками от них избавиться. Чего только женщина не пробовала: занималась тяжелым физическим трудом, сидела на диетах, которые ее желудок убивали гораздо быстрее, чем ненавистные килограммы, скупала и испытывала на себе все разрекламированные (и не очень) пилюли, баночки и пузырьки для похудения.

Максимальный вес Ирины был 142 кг.

– Я не сидела сложа руки: я искала, искала, только что колдовать не пошла. Заказывала какие-то пилюли, пшикалки. Ягоды годжи, зеленый кофе, содовые ванны делала, – перечисляет Ирина.

Однажды женщина «даже программу 25-й кадр заказывала», которая, якобы, действует на подсознание человека.

– Наткнулась на нее в интернете. Суть в том, что ты устанавливаешь эту программу на компьютер, садишься напротив и просто смотришь в монитор. Якобы, она действует на подсознание и тебе не должно хотется есть, – вспоминает Ирина. – Помню, когда программист пришел ее устанавливать, я спросила у него: «Как думаете, поможет?». Он так заулыбался… А потом сказал, что подобная программа действительно есть, ее придумали и внедрили военные, но он сомневается, что на диске у меня – она.

Чуда, естественно, не произошло, хотя стоила эта программа на тот момент, по словам Ирины, примерно как золотое кольцо.

Сколько таких «колец» Ирина спустила на всякие «чудодейственные» препараты, она никогда не считала. Но, говорит женщина, после очередной неудачной попытки похудеть жалела не о столько о потраченных впустую деньгах, сколько о собственных обманутых надеждах.

Ирина Люкиш в процессе похудения.

– Я хотела похудеть, но при этом не хотела ничего менять! Мне все так же хотелось есть вкусняшки, а когда те же врачи говорили мне про правильное питание, меня это только злило: я думала, что это очень дорого, – говорит женщина.

«Была уверена, что это монтаж»

Решиться на перемены, как ни странно, помогла одна фотография.

– Я фотографировать не любила, всегда пряталась за кем-то. А тут мы вернулись с дня рождения племянницы мужа, и я попросила ее сбросить фото с праздника. Одно дело, когда ты видишь себя в зеркале, но вот так, на фотографии… У меня началась такая хандра, я подумала: ужас, на кого я похожа?! И поняла, что я так не хочу и надо что-то менять, – рассказывает Ирина.

И вскоре она наткнулась в соцсетях на пост незнакомой женщины о каком-то проекте, который помогает похудеть.

– Там был коллаж, фото «до» и «после». Я не поверила, была уверена, что это монтаж. Тем более, столько раз обжигалась. Поэтому я ничего ей не писала и не спрашивала, но название проекта запомнила, – вспоминает женщина.

Еще спустя некоторые время Ирина увидела еще одну женщину, худеющую по той же программе, и стала за ней наблюдать.

– Я видела результат и была настолько воодушевлена. Я решила: если человек, который старше меня, смог, почему я не смогу? И написала ей, – рассказывает Ирина.

«Результат увидела сразу»

Новая попытка сбросить лишние килограммы тоже потребовала вложений: чтобы начать программу похудения, Ирине потребовалось приобрести некоторые витамины и биоактивные добавки. Но, в отличие от предыдущих, она оказалась результативной, ведь помимо приема БАДов женщина стала правильно питаться, получив персональное меню и сопровождение тренера по питанию.

– Мы взвешивались каждый день. И после первого же дня у меня было минус 2,9 кг! Продукты в моем меню оказались все простые, которые есть в каждом магазине. И придерживаться его мне было не сложно: еды хватало, порции немаленькие. Единственное, мне было сложно приучить себя завтракать, пить зеленый чай и съедать 200 граммов творога за раз, – рассказывает Ирина.

Диета была построена на дефиците калорий: ничего жирного, соленого, мучного, сладкого. Ирина говорит, что за все время «сорвалась» только два раза. Нет, она не набрасывалась на фастфуд или другую вредную пищу, просто нарушала какие-то правила, которые нужно соблюдать, если хочешь видеть прогресс в похудении. К примеру, однажды ела фрукты на ночь, чего ей категорически нельзя было делать.

– Плюс тогда у меня был небольшой, но вес потом неделю не уходил, потому что фрукты – это сахар. После этого я решила: зачем мне терять время? – говорит Ирина.

В итоге все старания женщины были вознаграждены. За год и три месяца ей удалось сбросить 69 килограммов!

– Сейчас мой вес плюс-минус 70 кг, держится с марта 2020 года. Когда доходишь до нормы веса, хотя бы до нижней отметки, держать ее легче. Главное – знать, что и как делать, – рассказывает женщина.

«Не верю, что полный не мечтает похудеть»

Окружающие стали замечать, что Ирина похудела, когда на весах было где-то минус 20 кг.

– Потому что в том моем весе похудеть на пять килограммов – это как болтик от танка отвалился, – смеется женщина.

Отношение к ее успехам было разное. Кто-то старался отговорить ее худеть дальше, кто-то осуждал за спиной или откровенно завидовал, кто-то, наоборот, восхищался и искренне радовался за нее. Но главное для Ирины было то, что ее поддержали самые родные и близкие люди.

– Знаете, хоть говорят, что дети любят нас любыми, но иногда им стыдно за нас, за наш внешний вид, – рассуждает Ирина. – Когда я похудела, я заметила, как изменилось отношение ко мне. У мужа, который всегда говорил, что ему не мешают мои лишние килограммы, даже взгляд изменился, стал таким, как когда-то.

Конечно, когда человек худеет так сильно, он сталкивается с неприятными последствиями, к примеру, с обвисшей кожей. Однако, отмечает Ирина, она была к этому готова и постепенно справилась с проблемой с помощью постоянного увлажнения кожи и антицеллюлитных массажей.

Ирина говорит, что, сбросив лишние килограммы, она изменилась не только внешне, но и внутренне: если раньше стеснялась собственной внешности, то сейчас она от нее «кайфует». И, пройдя собственный путь, она теперь тоже помогает другим женщинам избавиться от ненавистных килограммов и полюбить себя.

– Знаете, о чем я жалею? Что столько времени не жила полной жизнью, а просто прозябала! Я никогда не была такой уверенной в себе, как сейчас. Я считаю, что мне повезло, и буду благодарна до конца дней, потому что без помощи я бы столько не сбросила, – говорит Ирина. – Принятие себя таким, какой ты есть, это, может, и неплохо, но я не верю, что хотя бы один полный человек не мечтает похудеть. Не верю!

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