Экс-премьер Швеции рассказал, почему РФ нанесла ракетный удар по Киеву 7 26.06.2022, 13:45

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Дата была выбрана неслучайно.

Сегодняшний ракетный удар по Киеву ничто иное как преднамеренная эскалация со стороны России и сингал ко встрече лидеров "Большой семерки".

Об этом в Twitter написал экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

"Трудно рассматривать утренний ракетный обстрел жилых районов Киева как нечто иное, как преднамеренную российскую эскалацию и сигнал к сегодняшней встрече G7 в Эльмау", - написал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первом погибшем, при этом еще пятеро пострадали, в том числе 7-летняя девочка.

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