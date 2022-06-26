Жара не отступает: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в понедельник

Жара не отступает: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в понедельник2
- 26.06.2022, 14:10
В страну по-прежнему поступает теплый тропический воздух с юга Европы.
Желтый уровень опасности из-за жары в Беларуси сохранится в понедельник — завтра днем почти по всей стране воздух прогреется +30...+33°С, предупреждают в Белгидрометцентре.
Синоптики выпустили очередное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 27 июня и объявили желтый уровень опасности из-за жары.
Территория Беларуси остается под влиянием циклона, в страну по-прежнему поступает теплый тропический воздух с юга Европы.
Осадков в понедельник не ожидается, ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14...+19°С, максимальная днем +28...+33°С.
Причем в ближайшие дни прохладнее не станет — синоптики также прогнозируют жаркую погоду во вторник и среду, 28 и 29 июня.