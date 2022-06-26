Жара не отступает: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в понедельник 2 26.06.2022, 14:10

В страну по-прежнему поступает теплый тропический воздух с юга Европы.

Желтый уровень опасности из-за жары в Беларуси сохранится в понедельник — завтра днем почти по всей стране воздух прогреется +30...+33°С, предупреждают в Белгидрометцентре.

Синоптики выпустили очередное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 27 июня и объявили желтый уровень опасности из-за жары.

Территория Беларуси остается под влиянием циклона, в страну по-прежнему поступает теплый тропический воздух с юга Европы.

Осадков в понедельник не ожидается, ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14...+19°С, максимальная днем +28...+33°С.

Причем в ближайшие дни прохладнее не станет — синоптики также прогнозируют жаркую погоду во вторник и среду, 28 и 29 июня.

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