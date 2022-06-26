Pink Floyd продает права на все свои песни за рекордную сумму 12 26.06.2022, 14:40

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Сделка может стать одной из самых крупных в истории музыки.

Британская рок-группа Pink Floyd продает авторские права на свои песни и их записи за рекордную сумму — 500 миллионов долларов. Владелец сможет также использовать имя коллектива на сувенирной продукции, пишет Bloomberg.

Источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что сделка может стать одной из самых крупных в истории музыки – коллектив запросил минимум 500 млн долларов.

Как сообщает агентство, для потенциальной сделки рассматривают лейблы Warner Music, Sony Music и BMG, название четвертого не называется. Пока вся информация держится в секрете. При этом Sony и Warner уже распространяют некоторые композиции Pink Floyd.

Ранее другие известные исполнители тоже выставляли права на свое музыкальное наследие. К примеру, Боб Дилан продал свои записи двум компаниям и заработал на сделке от 350 млн до 450 млн долларов.

В марте Pink Floyd в поддержку Украины удалила со всех цифровых музыкальных сервисов в России и Беларуси свои песни, выпущенные с 1987 года, а также сольные записи гитариста Дэвида Гилмора.

Также после начала войны в Украине ветераны рока впервые за 30 лет воссоединились ради того, чтобы совместно с Андреем Хлывнюком, лидером украинской группы «Бумбокс», записать песню «Ой, у лузі червона калина» — она стала неофициальным гимном украинского сопротивления.

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