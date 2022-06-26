ГУР: В Беларуси возникла «интересная ситуация» 4 26.06.2022, 14:52

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Россияне могут готовить диверсионно-разведывательные группы на территории страны.

Белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает 24tv.ua. Он отметил, что у Беларуси возникла "интересная ситуация".

"Если сделать оценку тех мероприятий, которые сегодня проводят вооруженные силы Беларуси, то получается очень интересная ситуация. Сразу после того, как российские войска были выведены с территории Беларуси, вооруженные силы республики начали активные меры оперативной и боевой подготовки", – объяснил Скибицкий.

Белорусы значительно усилили свое присутствие возле украинских границ: сейчас там 7 батальонов на ротационной основе. В ГУР говорят, что даже в документах Союзного государства прописано, что действовать они должны по периметру собственных границ.

Однако до сих пор в Беларуси остаются российские войска, говорится прежде всего об авиационном компоненте. Самолеты Су-34, Су-30 постоянно наносят удары по северным регионам Украины. Также остался один дивизион ракетного комплекса "Искандер" и ПВО.

В разведке утверждают, что российские войска участвуют в учении белорусской армии. Речь в основном о белорусских силах спецназначения.

"Они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территории Украины. И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий", – заметил Скибицкий.

Угроза в том, что могут готовиться диверсионно-разведывательные группы. Пока создания ударной группировки не наблюдают. Вместе с тем, говорят в ГУР, россияне в марте вышли с территории Беларуси и были переброшены на Восток Украины, так что они вполне могут вернуться, а на это нужно время.

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