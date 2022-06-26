Шольц послал Путину четкий сигнал накануне саммита G7

Шольц послал Путину четкий сигнал накануне саммита G75
- 26.06.2022, 14:57
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Канцлер Германии встретился с президентом США Джо Байденом.
Наша сплоченность - это четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Запад остается единым.
Об этом написал в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наше четкое послание президенту Путину. Приветствую с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", - написал Шольц.
We stay united, we stay together. This is our clear message to President Putin. Good to have you here at the @G7 Summit, @POTUS Joe Biden. pic.twitter.com/xvzJm7DnHU— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022
Саммит G7
Отметим, сегодня в баварском замке в Баварии начинается трехдневный саммит "Большой семерки".
Лидеры крупнейших и влиятельных экономик мира будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии, а также рост цен на энергоносители и продовольствие, угрозу мирового голода, изменение климата, геополитическое позиционирование Китая и усиления авторитаризма в мире.
Добавим, в Британии ранее анонсировали, что саммите премьер-министр Борис Джонсон призовет других лидеров присоединиться к запрету на импорт российского золота, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.