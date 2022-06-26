Белорусское МЧС готовят к подрыву подрыву нефтебазы «вражеским беспилотником» 6 26.06.2022, 16:07

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Накануне украинская разведка сообщила о возможной атаке российских диверсантов на НПЗ в Мозыре.

В понедельник 27 июня в поселке Светлая Роща Борисовского района подразделения МЧС, МВД и Вооруженных сил Беларуси проведут совместные тактико-специальные учения при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, сообщили в МЧС.

Только от МЧС задействуют 215 человек, рассказали в ведомстве. Они отработают тушение пожаров и спасательные работы на трансформаторной подстанции, в разрушенных зданиях, приемы альпинизма на скалодроме. Также будет проведена имитация подрыва нефтебазы вражеским беспилотником.

На других площадках ОМОН отработает «задержание диверсионной группы», СОБР МВД проведет «антитеррористическую операцию», подразделения УВД будут «пресекать попытку незаконных действий вооруженных лиц», а сотрудники ГАИ — попытки «перевозки опасных радиоактивных веществ». Также в планах — «освобождение заложников, нейтрализация вооруженных преступников, находящихся в автобусе».

Отработают и «ликвидацию последствий авиационного террористического происшествия», стандартные тушение лесных пожаров, спасение на воде.

Напомним, что украинская разведка сообщила о возможной атаке российских диверсантов на НПЗ в Мозыре с целью создания повода для вторжения сухопутных войск Беларуси в Украину.

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