Ученые: Организм, который многие держат в банках на кухне, способен выжить на Марсе 26.06.2022, 15:16

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Во многих странах его используют для производства популярного для здоровья напитка.

Международная группа исследователей BIOMEX выяснила, что чайный гриб, из которого еще производят известный напиток, оказался способным существовать в марсианских условиях.

Как говорится в результатах исследования, обнародованного в журнале Frontiers in Microbiology, ученые отправили культуры чайного гриба на МКС в 2014 году, чтобы узнать, насколько надежной является его геномная архитектура во внеземных условиях.

Там для грибов создали условия, которые имитируют марсианские и оставили на полтора года. Затем образцы были доставлены на Землю, где их реактивировали и культивировали еще два с половиной года.

Авторы исследования отметили, что марсианская среда разрушила микробную экологию культур гриба, но продуцирующие целлюлозу бактерии смогли выжить.

По их словам, произведенная бактериями Komagataeibacter целлюлоза вероятно отвечает за выживание во внеземных условиях. Кроме того это позволяет сделать предварительный вывод, что бактериальную целлюлозу можно использовать в качестве биомаркера для поисков внеземной жизни, а также производить из нее защитное покрытие для необходимых в космосе предметов.

Как известно, чайный гриб является обобщенным названием для нескольких видов симбиотических форм жизни дрожжевого гриба с бактерией. Во многих странах его используют для производства напитка, именуемого комбучей или чайным квасом.

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