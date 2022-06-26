На задержанного директора портала dev.by завели уголовное дело 26.06.2022, 15:19

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По какой именно статье — неизвестно.

На директора портала dev.by (недавно адрес сменили на более безопасный devby.io) Виталия Андроса завели уголовное дело. Об этом сообщается в провластных телеграм-каналах, передает zerkalo.io.

По какой статье возбуждено дело, не сообщается. В публикации лишь в пренебрежительной форме указано, что мужчина якобы «подстрекал людей на госпереворот», распространял информацию из телеграм-каналов.

Напомним, 23 июня силовики задержали директора и бухгалтера ЗАО «Дев Бай Медиа» — семейную пару Виталия и Елену Андрос.

Портал — популярное СМИ в IT-сфере, резидент Парка высоких технологий. Его владельцы — основатель dev.by Артем Концевой и компания Виктора Прокопени VP Capital (инвестировала в издание в 2017 году).

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