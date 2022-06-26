Полковник ФСБ: Лукашенко становится добычей для «больших хищников» 5 26.06.2022, 15:28

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Начинают действовать факторы, которые резко ослабят режим.

У Владимира Путина и Александра Лукашенко была очередная встреча. В этот раз белорусский правитель прибыл в Петербург к российскому диктатору.

Путин пытается дожать Лукашенко до конца. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик, экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков.

По его мнению, это была последняя попытка привлечь Лукашенко к прямому участию в войне. Также они могли обсуждать какие-либо провокации и действия против Литвы. Ведь у Путина есть такая идея отомстить за все унижения.

"Если меня спрашивают о вероятности вступления Лукашенко в прямую войну, я считаю, что вероятность низкая. Я ее не исключаю, но считаю, что она очень низкая", – отметил Геннадий Гудков.

По словам российского оппозиционного политика, власти Александра Лукашенко сегодня держатся исключительно на силовиках. Если они будут брошены в качестве "пушечного мяса", то некому будет удерживать власть.

Кроме того, Гудков предположил, что силовики могут разозлиться и резко ослабят режим Лукашенко. Тогда он становится добычей для "больших хищников". При этом первым может быть на эту роль сам Путин.

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