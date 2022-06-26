Альфред Кох: Путин делает ставку на Лукашенко 3 26.06.2022, 16:30

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Кремль уже положил под Киевом и Черниговом часть своей армии, в Донбассе положит еще и другую.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох считает, что Путин делает ставку на Лукашенко в войне против Украины. Такое мнение он выразил на своей странице в «Фейсбуке»:

— Путин с параноидальной решимостью бросил все свои резервы в Донбасс и, разумеется, добился какого-то успеха. Ну а как иначе? Все-таки какая-никакая армия у него есть... Да и глупо до последнего солдата сопротивляться такому нахрапу. Гораздо умнее отступая, воспользоваться этой безрассудной атакой длиной в четыре месяца, и истреблять живую силу и технику противника, пока он так беспечно подставляется...

Путин уже положил под Киевом и Черниговом часть своей армии, в Донбассе положит еще и другую. С чем он будет воевать дальше — он, видимо, не особо задумывается. Не иначе на Лукашенку вся ставка. Вот он его и обхаживает. Скоро ждите сообщений о новых кредитах Беларуси

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