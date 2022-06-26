Война с мафией 6 Леонид Невзлин

26.06.2022, 16:35

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Путин может проиграть только грубой силе.

Сегодня, сейчас, Путин начал мировую войну с Западом. До этого для себя и своей банды он был по-своему честен, называя вторжение «специальной военной операцией». Все думали, что он тупо врет, а он хладнокровно щупал почву. Тестировал Запад на слабину. И тот оказался слаб.

Результаты этих «тестов» Запада по Украине те же, что и последние 20 лет – по делу НТВ, по делу ЮКОСа, по Грузии, по Крыму и многому другому: не было ни тогда, ни сейчас адекватного ответа. Не было сразу «обратки», а ведь единственный адекватный ответ в борьбе с мафией – ответ силовой.

Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Только в этом июне Путин объявил войну всему Западу. Началась серия массированных бомбардировок городов. Рядом с Путиным теперь Суровикин, убийца трех ребят на Садовом Кольце в 1991 году, ракетный полководец без совести и комплексов. Шойгу окончательно стал свадебным генералом, Герасимов вообще куда-то канул. Эта перегруппировка наверху, усиление командного состава, как и контрактная мобилизация в России, свидетельствуют о начале нового разрушительного этапа. Самое страшное, что все происходит как по прописям. Ровно об этом я много раз предупреждал.

И совершенно логично, что происходит это после Рамштайн-3. После того, как все эти «бледные поганки» – Байден, Шольц, Макрон и прочие Драги – отползли назад и стали опять рассказывать, что надо договариваться. А пока пусть люди гибнут под бомбежками. А мы потихоньку будем истощать Путина и его режим.

Какие наивные идиоты! Ведь за это время Путин уже принял свое решение. И погнал. Я постоянно об этом предупреждал, а все напрасно. Говорить не с кем. Нет ни Черчиллей, ни Рейганов. Есть трусы и импотенты. И Путин понимает, что может творить с ними, что угодно. И плевать ему на все договоренности типа обмена пленных с Азова. У него новая фаза.

Предыдущий этап мировые лидеры профукали. И теперь Путин переходит к следующему этапу. Это будет режим прямой угрозы тактическим ядерным вооружением. А потом будет этап и стратегического ядерного вооружения.

Ведь война Путина идет за то, чтобы вернуть России (Советскому Союзу) не только предыдущую позицию времен Холодной войны. Думаю, на этот раз Путин считает, что он не только компенсирует моральные и территориальные потери от распада СССР и проигрыша в холодной войне, а победит и улучшит свое положение. И станет лидером половины мира, с которой надо договариваться и считаться. И не просто считаться. Он еще вас, придурков немощных, будет шантажировать и заставит себя кормить.

Ведь Путин, в отличие от расслабленного Запада, давно готов. У него нет пределов – ни количества людей, что погибнут в Украине, которую он ненавидит. Ни количества потраченных средств, вооружений, жертв среди российских военных. Нет пределов и падения качества жизни граждан России, на этих рабов ему давно наплевать.

Путин не боится Запада. Совсем. И он прав. А кого там ему бояться? Бабахнет ракетой по территории члена НАТО, и что? Снова встречи, заявления, совещания? Все умные люди, которые заняты геополитикой, понимают, что это туфта. История практически проиграна. Есть лишь два варианта выхода. Срочный и лучший – ликвидация путинского режима. Реальный – начало военной операции, а не обсуждения, как Путин потеряет лицо, как он будет опасен, весь такой обиженный и опущенный.

Разговоры про табакерки, заговоры и смертельные болезни – в пользу бедных. Жизни Путина ничто не угрожает. Если не будет эскалации со стороны Запада, ситуация будет полностью миром проиграна, я в этом глубоко убежден.

Путин же проиграть может только грубой силе. Воевать с мафией надо по законам военного времени. Если в самое ближайшее время Запад не решит вопрос с Путиным военно-политическим путем, то он победит в этой войне и установит во всем мире СВОИ правила игры.

Леонид Невзлин, Telegram

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