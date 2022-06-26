Homo putinus 3 Владимир Пастухов

26.06.2022, 17:05

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В России сформирована новая историческая общность.

Масштаб совершенного Путиным (ну или с использованием бренда «Путин» — не суть) переворота таков, что это уже не развидеть. В России сформирована новая историческая общность «homo putinus».

Не скажу, чтобы очень стабильная, но достаточно устойчивая к внешним воздействиям, чтобы просуществовать какое-то время даже после ухода своего творца.

Это такая облегченная версия «homo soveticus» — «homo sovetucus light». Она спаяна некоторым ценностным единством, которое не испарится в один миг даже в том случае, если «агитпроп» запустят в реверсном режиме, и он начнет набрасывать на вентилятор что-нибудь менее ароматное, чем то, что накидывает сегодня.

«Homo putinus» — это та реальность, с которой теперь придется довольно длительное время жить и считаться. В том числе, что через какое-то время этот культурно-политический типаж будет самым массовым во всех звеньях обширного российского госаппарата.

Знаменитые «насосы Вайно-Кириенко» качают его из русской глубинки наверх быстрее, чем Сечин качает свою нефть. Это еще больше усугубит ситуацию.

Конечно, это не фатально. «Homo putinus» — довольно неустойчивый социальный изотоп с коротким периодом полураспада и, если не поддерживать его производство искусственно с помощью какого-нибудь политического Чернобыля, он через какое-то время исчезнет естественным путем.

Но все-таки не сразу, в связи с чем напрашивается несколько предположений о механизме эволюции режима.

На мой взгляд, деградация режима будет скорее двухактной политической мелодрамой, чем одноактным революционным балетом. В первом акте после ухода — неважно куда — Путина, власть перейдет к более вменяемой фракции, представляющей генерацию «homo putinus», а не к ярким представителям революционного-демократического движения (несистемной оппозиции).

Возможно, и даже более вероятно, что это произойдет не сразу, и «вменяемым» будет предшествовать несколько итераций «невменяемых», вроде как Горбачеву предшествовали Черненко и Андропов.

Но «невменяемые» долго у власти не задержатся, к счастью, Путин — один такой, незаменимый. Так что довольно скоро власть окажется в руках команды с переходной ментальностью: что-то вроде политического «денисовского человека» — наполовину еще «homo putinus», но в остальном уже послепутинский «homo sapiens».

С этого момента начинается второй акт. Переходной команде будет непросто, и скоро выяснится, что натуральный «homo putinus» есть ее естественный политический враг и угроза.

Чтобы одолеть его, наследникам придется воспользоваться помощью зала и вступить в альянс с той частью несистемной оппозиции, которая проявит к такому сотрудничеству интерес. Вместе они откроют шлюзы истории, в которые хлынет поток, управлять которым они будут уже не в силах. Но это уже эпилог, контуры которого пока не очень просматриваются, чтобы об этом сегодня писать.

Владимир Пастухов, Telegram

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