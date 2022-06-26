Политолог: Преданных людей в окружении Лукашенко не так много

Политолог: Преданных людей в окружении Лукашенко не так много1
- 26.06.2022, 17:31
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Настроения в обществе с лета 2020 года не изменились
В течении нескольких ближайших месяцев в Беларуси могут быть вынесены и приведены в исполнение показательные смертные приговоры по политическим делам, пишет в Telegram политолог Дмитрий Болкунец.
Все эти меры являются сдерживающими, но недостаточными для укрепления фашистской диктатуры и удержания ситуации в длительной перспективе.
Ухудшение экономической ситуации, лишение государственности или втягивание Беларуси в войну приведет к очередной фазе противостояния. Хунта просчитывает подобный сценарий. Ответом на любые угрозы станет новая волна террора против населения. Наиболее возможным может стать отселение протестной группы в трудовые колонии на территории Беларуси.
Но есть несколько позитивных сюжетов:
1) у хунты не так много финансовых ресурсов;
2) в окружении диктатора практически нет людей, способных провернуть комбинацию на два хода вперед;
3) преданных людей в окружении тирана не так много;
4) диктатор ничего не может предложить обществу. Общественный договор разорван.
5) диктатор и его старший сын пожизненные изгои;
6) настроения в обществе с лета 2020 года не изменились;
7) диктатор стареет и со здоровьем проблемы.