Политолог: Преданных людей в окружении Лукашенко не так много 1 26.06.2022, 17:31

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Настроения в обществе с лета 2020 года не изменились

В течении нескольких ближайших месяцев в Беларуси могут быть вынесены и приведены в исполнение показательные смертные приговоры по политическим делам, пишет в Telegram политолог Дмитрий Болкунец.

Все эти меры являются сдерживающими, но недостаточными для укрепления фашистской диктатуры и удержания ситуации в длительной перспективе.

Ухудшение экономической ситуации, лишение государственности или втягивание Беларуси в войну приведет к очередной фазе противостояния. Хунта просчитывает подобный сценарий. Ответом на любые угрозы станет новая волна террора против населения. Наиболее возможным может стать отселение протестной группы в трудовые колонии на территории Беларуси.

Но есть несколько позитивных сюжетов:

1) у хунты не так много финансовых ресурсов;

2) в окружении диктатора практически нет людей, способных провернуть комбинацию на два хода вперед;

3) преданных людей в окружении тирана не так много;

4) диктатор ничего не может предложить обществу. Общественный договор разорван.

5) диктатор и его старший сын пожизненные изгои;

6) настроения в обществе с лета 2020 года не изменились;

7) диктатор стареет и со здоровьем проблемы.

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