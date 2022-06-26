ВСУ нанесли новый удар по буровым платформам в Черном море 4 26.06.2022, 17:57

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Удар был нанесен ракетой.

В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка «Черноморнефтегаза» («вышки Бойко»), которые используются оккупантами.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным канала, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида».

Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.

РФ в 2014 году захватила буровые платформы «Черноморнефтегаза», так называемые «вышки Бойко». Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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