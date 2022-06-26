В Осиповичском районе водитель насмерть сбил своего ровесника и скрылся 26.06.2022, 18:38

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Водителя на Lexus задержали.

Ночью 25 июня в Осиповичском районе на трассе М-5 «Минск — Гомель» возле деревни Цель было обнаружено тело мужчины, погибшего, судя по характеру травм, в результате наезда автомобиля. Водитель, совершивший ДТП, к тому моменту скрылся, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала улики и установила личность погибшего. Им был 38-летний житель Жодино.

Вскоре милиция выяснила, что мужчина был сбит в полночь автомобилем Lexus, и задержала водителя. Это был житель Светлогорска, также 38-летний. Он совершил наезд на пешехода, когда тот находился на проезжей части.

В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. С ним ведутся следственные действия.

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