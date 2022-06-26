На Херсонщине подразделения оккупантов бьют друг по другу 26.06.2022, 19:05

О причинах такого поведения рассказали в ВСУ.

В Херсонский области Украины российские оккупанты стреляют друг в друга. Об этом оперативное командование "Пивдень" Вооруженных сил Украины сообщает в "Фейсбуке".

"В Херсонской области продолжаются боевые действия. Вражеские подразделения не чураются бить друг по другу, чтобы быстрее смыться из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных", - сказано в сообщении.

При этом практически все населенные пункты, через которые протекает река Ингулец, в затруднительном положении: разрушены дома, повреждены элеваторы и другая производственная, социальная и дорожная инфраструктура. Побережье во многих местах заминировано.

"Местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют коллаборантам, в результате чего те усиливают охрану, готовятся к бегству в Крым", - говорится в сообщении.

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