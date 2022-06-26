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Украинский десантник сбил российский «Аллигатор»

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  • 26.06.2022, 19:32
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Украинский десантник сбил российский «Аллигатор»

Из подбитого вертолета повалил густой черный дым.

Украинский десантник сбил российский вертолет Ка-52"Аллигатор" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в социальной сети Из подбитого вертолета повалил густой черный дым."Фейсбук".

"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Примерно в восемь часов утра со стороны противника в небе появилось три вражеские Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла" и произвел пуск. Ракета попала в "вертушку". Из подбитого "Аллигатора" повалил густой черный дым", - сообщил военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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