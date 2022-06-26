РФ готовит в Беларуси диверсантов, которых перебросят в Украину

РФ готовит в Беларуси диверсантов, которых перебросят в Украину3
- 26.06.2022, 19:37
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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Кремль готовит на территории Беларуси диверсионно-разведывательные группы. Их планируют попытаться перебросить на территорию Украины. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины", — говорится в сообщении.