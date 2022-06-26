Владимир Сорокин: Путин уничтожил Россию 4 26.06.2022, 19:43

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Российское государство по сути не изменилось со времен Ивана Грозного.

Российский писатель Владимир Сорокин в интервью газете Financial Times рассказал о сути российского государства. Несколько цитат из его статьи.

«У умных людей было 20 лет на то, чтобы понять, кто такой Путин. Они купались в роскоши. Они обменяли свою сознательность на материальное благосостояние, и теперь пожинают плоды».

«Это люди, которых за последние 20 лет государственное телевидение превратило в зомби. Теперь они залезли в танки и поехали сражаться за дело, понятное одному Путину».

«Он {Путин} превратил в руины все, к чему прикасался. Он утверждает, что поднял Россию с колен, но на самом деле он просто уничтожил ее».

«Все говорят о варварстве, этих средневековых методах войны. Это все из-за того, что российское государство по сути не изменилось со Средневековья, со времен Ивана Грозного».

«Естественно, культуре придется ответить за это разрушение. Немцы тоже заплатили цену после Второй мировой. Многие говорили, что больше не будут читать Гете. Но время прошло, и антигерманские настроения рассеялись».

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