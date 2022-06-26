Минчанин ел трубочку, которую купил на заправке, сломал два зуба — и пошел в суд 4 26.06.2022, 20:33

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Ответчик иск не признал.

Весной суд Заводского района Минска разбирал нетипичную ситуацию. Минчанин приобрел в магазине на заправке трубочку с вишней за 1,99 рубля. Когда он ее ел, сломал два зуба. В итоге недовольный покупатель оказался в суде, где просил предприятие, которому принадлежит магазин, выплатить ему внушительную компенсацию. Суд удовлетворил иск лишь частично, сообщает zerkalo.io.

Неприятная ситуация произошла на заправке в городе Ж. В трубочке, которую купил мужчина, оказалась косточка от вишни. О чем, написано в решении суда, «информация отсутствовала». Ничего не подозревая, покупатель, стал лакомиться покупкой и сломал два зуба. Мужчине пришлось незапланировано пойти к платному стоматологу, что обошлось ему в 131,3 рубля. В клинике посчитали: восстановление поврежденных зубов потянет более чем на 4900 рублей.

Возмущенный покупатель оставил запись в книге замечаний и предложений, где требовал возместить убытки, понесенные на лечение. Однако, как сказано в решении суда, претензия на момент процесса оставалась без удовлетворения.

Кроме того, мужчина обратился в общественное объединение, которое занимается защитой прав потребителей. С их представителем минчанин дошел до суда. В ходе процесса они требовали возместить мужчине убытки на лечение — это более 5300 рублей, 10 тысяч рублей — компенсацию морального вреда. К общей сумме добавлялись еще расходы в пользу самого общественного объединения — свыше 2900 рублей, а также штраф (его сумма не указывалась).

Ответчик иск не признал.

Суд, выслушав стороны и эксперта, а также изучив медицинские документы, удовлетворил требования лишь частично.

Информации о том, будет ли предприятие, которому принадлежит магазин на заправке, оплачивать минчанину лечение, в решении суда нет. Сказано лишь, что моральная компенсация, которую он должен получить, составляет 1300 рублей. Кроме того, ответчику придется выплатить более 1450 рублей в доход общественного объединения и 1300 рублей штрафа.

Стоит отметить, что всем участникам процесса выставили госпошлину в доход государства. Самая большая она у покупателя — 265 рублей, затем идет ответчик — 160 рублей, и общественное объединение — 64 рубля.

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