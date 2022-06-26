Бывший следователь: Видео, на котором экс-глава ГУБОПиКа стреляет по подростку, удалят 4 26.06.2022, 20:54

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Или просто никому не покажут.

Провластные телеграм-каналы подтвердили, что в ЖК «Каскад» в Минске произошла стрельба с участием экс-главы ГУБОПиКа Андреем Паршиным. У подростка по имени Евгений, — огнестрельное ранение. Сайт (zerkalo.iohttps://news.zerkalo.io/life/16763.html) попросил бывшего следователя прокомментировать, имел ли право Паршин стрелять и вообще держать при себе оружие, если, как утверждалось, он был на тот момент в отпуске.

Мы поговорили и с одним из бывших белорусских следователей. Он также подтвердил, что если Андрей Паршин находился в отпуске во время произошедшего в «Каскаде», он, скорее всего, не имел права носить при себе оружие.

— Человек может выпить, а потом пойти и выстрелить в кого-то, поэтому оружие при уходе в отпуск положено сдавать. Но, возможно, во внутренних указах прописаны исключения для высшего руководства, но такие документы обычно закрытые, доступа к ним нет.

Бывший следователь считает, что в этом случае Паршина можно привлечь к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия, но не за его применение.

— Нельзя стрелять в несовершеннолетнего, но это относительный параметр: подросток может выглядеть старше, на 18 лет, а может в 20 лет — на 16, паспорт ведь сразу никто не спрашивает. Думаю, Паршин и будет так оправдываться. В любом случае, даже если он попался (в провластных телеграм-каналах признали, что это стрелял именно экс-глава ГУБОПиКа. — Прим. Ред.), будут пытаться обвинить во всем парня — якобы тот нападал.

Если Паршин не представлялся и не показывал удостоверение и вообще находился в отпуске, действия в отношении него нельзя квалифицировать как нападение на сотрудника ведомства МВД. Также важно, была ли угроза его жизни.

— Вероятно, Паршин скажет, что представился сотрудником милиции, пытался пресечь противоправные действия и на него напали, поэтому он выстрелил. Даже если он не представился, любой гражданин может причинить нападающему вред, не связанный со смертью, в рамках самообороны. Но должна учитываться необходимость применения оружия — была ли угроза и насколько серьезная. Если ее не было, милиционер не имел права стрелять. Если были действия хулиганского характера, которые он пытался пресечь, сначала должен был попытаться блокировать, нейтрализовать нарушителя силовыми моментами, выстрелить в воздух. Оружие против человека применяется уже в последний момент, — пояснил собеседник.

— В правовом государстве следователю еще нужно доказать, что нападавший (таковым провластные телеграм-каналы пытаются представить подростка. — Прим. Ред.) был бандитом, а не потерпевшим. Здесь уже нужно смотреть по видео с камер, что происходило, оценивать телодвижения подростка и Паршина. Но, думаю, эти видео удалят или не покажут, и рассматривать ситуацию будут так: слова Паршина против слов подростка. Поверят, конечно, первому: после 2020 года как догма действует презумпция доверия сотрудникам милиции.

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