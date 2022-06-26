Мошенник брал задаток за бронь сделок по продаже машин и исчезал 26.06.2022, 21:42

Аферист использовал фото машин с иностранных ресурсов.

Милиция задержала 27-летнего жителя Гомельской области. Он публиковал на популярном сайте объявления о продаже автомобилей, брал задаток за "гарантированный просмотр", а потом скрывался.

— Установлено, что аферист использовал фото машин с иностранных ресурсов и специально занижал цену. Потенциальных покупателей просил перевести от 50 до 250 рублей. Почти ежедневно он менял сим-карты, оформленные на подставных лиц, и пользовался банковскими картами своих знакомых, — сообщает пресс-служба МВД.

На мужчину возбудили более 10 уголовных дел за мошенничество, но потерпевших нашлось уже более 20. Ранее он был судим за такие же преступления.

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