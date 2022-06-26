Ученые рассказали, как пищевые привычки французов и бельгийцев влияют на экологию 26.06.2022, 21:52

Любимый деликатес этих народов — лягушачьи лапки.

Согласно данным зоозащитной организации Pro Wildlife, лягушки Турции, Индонезии и Албании и других стран на грани исчезновения из-за чрезмерного потребления жителями некоторых стран, пишет «Новое время».

Лягушачьи лапки — любимый деликатес жителей Франции, Бельгии и Нидерландов. Но отлов земноводных на территории Евросоюза запрещен, поэтому лягушек часто приходится импортировать из других стран.

Это несет огромные риски для популяции, поскольку объем потребления действительно велик и удовлетворить потребности в лягушачьих лапках с помощью ферм пока не удается. Лягушек привозят из Индонезии, Вьетнама, Албании и Турции в количестве около 200 млн в год.

В странах-экспортерах лягушачьего мяса скоро может возникнуть экологическая катастрофа. Так, по данным ученых из Кембриджа, анатолийская водяная лягушка, обитающая в Турции, полностью исчезнет уже к 2032 году.

В других регионах ситуация не лучше — Международный союз охраны природы констатирует, что амфибии возглавили список наиболее стремительно исчезающих видов.

Специалист МСОП Дженнифер Лютдке, изучающая проблемы сохранения вымирающих видов, считает, что спасти лягушек сможет только сдвиг в общественном сознании.

К ее мнению присоединяется и Доктор Сандра Альтерр, соучредитель Pro Wildlife, требуя внести прозрачность в механизм ввоза лягушачьего мяса, проработать вопрос возобновляемости этого ресурса, а также отказаться от негуманных методов умерщвления лягушек.

Доктор Альтерр настаивает на отказе от отсекания лапок лягушкам без анестезии.

Чтобы обеспечить лягушкам правовую защиту, земноводные должны быть включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В Евросоюзе на эту перспективу смотрят положительно.

«ЕС готов рассмотреть возможность поддержки любых предложений о включении в списки, исходящие от государств ареала СИТЕС, при наличии научных данных, свидетельствующие об угрозе виду из-за международной торговли», — заявил представитель Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».