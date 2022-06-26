Как Лукашенко обманул пенсионеров 9 26.06.2022, 22:01

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Еще один пример, почему нельзя верить в обещания режима.

В июле 2015 года Александр Лукашенко заявил, что пенсионный возраст в Беларуси подниматься не будет, пишет zerkalo.io.

«Мое мнение на сей счет известно: если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали — вот такой пенсионный возраст, такой пенсионный фонд, мы его делим на всех пенсионеров, — сказал тогда Александр Лукашенко. — И речь сегодня не идет об этом, и поднимать этот вопрос нечего».

В июле 2015 года он также говорил о том, что «с каждым годом хоть понемногу, но становится меньше работающих людей, которые осуществляют отчисления от своей заработной платы на социальные нужды».

«Поэтому люди знают ситуацию, и мусолить этот вопрос абсолютно не к месту, да и не время», — заявлял Александр Лукашенко.

Что Лукашенко стал говорить про пенсионный возраст после выборов в 2015 году

В октябре 2015 года в Беларуси прошли выборы. А уже 20 октября Александр Лукашенко заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в Беларуси будет решаться только с учетом мнения людей. Он сказал также, что «люди сами должны определиться, необходимо ли в ближайшее время вносить такие изменения». При том Александр Лукашенко также сказал, что еще в предвыборный период говорил о том, что пенсионный возраст придется повышать. Однако это заявление противоречит его июльскому высказыванию, когда он говорил, что возраст выхода на заслуженный отдых поднимать не будут.

«Нам надо его повышать, но люди этого не хотят. Поэтому у нас в стране небольшие пенсии. Мы сегодня имеем тот пенсионный фонд, который имеем, — говорил 20 октября Александр Лукашенко и уточнял, что вопрос повышения пенсионного возраста может „решаться через людей“. — Мы должны посоветоваться с ними, будем их убеждать, просить их согласия. Мы попросим у них поддержки. Согласятся — проведем изменения. Нет — значит, нет. Мы везде пишем — государство для народа. Так давайте слушать народ».

1 декабря 2015 года на совещании, которое касалось переговоров по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом, Александр Лукашенко также затронул вопрос повышения пенсионного возраста.

«Если мы говорим о том, что нам надо повышать пенсионный возраст, что нам, кстати, МВФ настоятельно рекомендует, я перед выборами об этом сказал, что это моя абсолютная убежденность — нам надо повышать пенсионный возраст, и назвал причины. Но при этом сказал, что мы должны посоветоваться с народом. Я поручил администрации президента, думаю, они уже выработали некий алгоритм, как с народом посоветоваться», — сказал тогда Александр Лукашенко.

При этом он также заявил, что «уверен, что белорусский народ, образованный и разумный, поддержит нас, когда мы докажем на цифрах, фактах, что если не мы сегодня это сделаем, то все это ляжет на наших детей».

«Хочу сказать, что главное — это наш народ и государство. Из этого мы должны исходить. Вот они мне в МВФ всю программу перечислили, я нигде не сказал им нет — ни по тарифам, ни по возрасту, ни по зарплате, понимая, что это нормальное, разумное предложение. Но с бухты-барахты делать нельзя, сломаем страну, обидим народ, дестабилизируем обстановку, потеряем в результате Беларусь», — заявлял Александр Лукашенко в декабре 2015 года.

Как в Беларуси запустили пенсионную реформу

11 апреля 2016 года появился указ Лукашенко, который касался совершенствования пенсионного обеспечения. В документы было прописано, что с 2017 года в Беларуси запускают пенсионную реформу. Она предусматривала, что ежегодно пенсионный возраст будет повышаться на полгода, чтобы к 2022 году мужчины выходили на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

В 2019 году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только для женщин. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. А в 2019 году Александр Лукашенко поручил властям оценить эффективность пенсионной реформы.

Накануне директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич предложила поэтапно повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет.

Уточним, что продолжительность жизни женщин в Беларуси составляет около 78 лет, а мужчин — 64 года.

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