Блинкен: Путин уже не достиг своих стратегических целей в войне 26.06.2022, 22:55

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Диктатор хотел покончить с суверенитетом и независимостью Украины.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что диктатор России Владимир Путин уже не достиг своих "стратегических целей" в войне против Украины.

Об этом он сказал в программе CNN, пишет The Washington Post.

"Когда речь заходит о стратегических целях Путина, он уже потерпел неудачу. Его стратегической целью было покончить с суверенитетом и независимостью Украины, стереть ее с карты мира, включить в состав России. Это не удалось", - сказал Блинкен.

Госсекретать США отметил, что сейчас на востоке Украины идет "тактический жестокий бой", однако "суверенная, независимая Украина" будет существовать дольше, чем Путин.

Он подчеркнул, что российский диктатор пытался разделить НАТО, но сейчас Альянс укрепился и демонстрирует большее единство и силу, чем когда-либо.

"Мы продолжим коллективно делать все возможное, чтобы украинцы получили то, что им нужно для отражения российской агрессии", - отметил Блинкен.

В той же программе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал американцам, страдающим от "усталости от Украины", помнить, что США всегда выступали за свободу и демократию.

"И если мы позволим Путину уйти остаться безнаказанным, просто аннексировать, завоевать значительные части свободной, независимой, суверенной страны, на что он и собирается пойти, если не все, то последствия для мира будут абсолютно катастрофическими", - сказал он.

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