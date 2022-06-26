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Зеленский: Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину

  • 26.06.2022, 23:00
  • 4,912
Зеленский: Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину

Украинский президент обратился к белорусам.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 123-й российcкого вторжения обратился к народу Беларуси:

– Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, точно нас, а не войну.

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