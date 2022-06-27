Военный эксперт: Есть только один способ заставить Путина уступить 12 27.06.2022, 7:53

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Западные правительства не воспринимают ситуацию серьезно.

Война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Об этом заявил известный австрийский аналитик Том Купер в комментарии порталу ТСН.

Именно шантаж Путина ‒ один из факторов того, что Евросоюз и НАТО подвергаются влиянию Кремля. Вместо того, чтобы поставлять Украине большие партии тяжелого оружия.

"Проблема в том, что западные правительства не воспринимают ситуацию серьезно. Они все еще подвергаются шантажу Путина. Вы же видите этот ажиотаж вокруг этого сухопутного коридора в Калининград, который Литва закрыла. Они его не закрыли полностью. Они сказали: мы не будем пропускать товары, которые находятся в санкционном списке ЕС. Все остальное может транспортироваться. Россия все еще может доставлять товары в Калининград кораблями. Никто им мешать не собирается. Конечно, Путин сразу принялся шантажировать. И в НАТО такие: "О, боже", в ЕС тоже: "О, Боже", Путин такой плохой и такой гнусный и так далее. Вместо того чтобы сказать: "Довольно. Сиди в своей Москве и замолчи". Извините за такое выражение", – говорит он.

Как считает Купер, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

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