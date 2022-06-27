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Военный эксперт: Есть только один способ заставить Путина уступить

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  • 27.06.2022, 7:53
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Военный эксперт: Есть только один способ заставить Путина уступить

Западные правительства не воспринимают ситуацию серьезно.

Война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Об этом заявил известный австрийский аналитик Том Купер в комментарии порталу ТСН.

Именно шантаж Путина ‒ один из факторов того, что Евросоюз и НАТО подвергаются влиянию Кремля. Вместо того, чтобы поставлять Украине большие партии тяжелого оружия.

"Проблема в том, что западные правительства не воспринимают ситуацию серьезно. Они все еще подвергаются шантажу Путина. Вы же видите этот ажиотаж вокруг этого сухопутного коридора в Калининград, который Литва закрыла. Они его не закрыли полностью. Они сказали: мы не будем пропускать товары, которые находятся в санкционном списке ЕС. Все остальное может транспортироваться. Россия все еще может доставлять товары в Калининград кораблями. Никто им мешать не собирается. Конечно, Путин сразу принялся шантажировать. И в НАТО такие: "О, боже", в ЕС тоже: "О, Боже", Путин такой плохой и такой гнусный и так далее. Вместо того чтобы сказать: "Довольно. Сиди в своей Москве и замолчи". Извините за такое выражение", – говорит он.

Как считает Купер, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

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