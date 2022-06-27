Против врачей скорой возбудили дело из-за смерти российского певца Юрия Шатунова 28 27.06.2022, 7:55

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ЮРИЙ ШАТУНОВ

Певцу стало плохо за столом.

Против врачей скорой помощи, не оказавших своевременную помощь экс-солисту российской группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, певцу стало плохо за столом, он внезапно схватился за грудь и ему стало тяжело дышать. После этого, продолжил Кудряшов, был звонок в скорую, однако диспетчер сказала везти его самостоятельно, так как пришлось бы долго ждать.

«Довезли до ближайшего травмпункта, там и сказали, что это тяжелый случай, и надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой — древнюю „Газель“ без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его завести, не получилось. Он уже был мертв. Я думаю, что его невозможно было спасти. Сейчас в отношении врачей возбуждено уголовное дело», — рассказал директор Шатунова.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта, ему было 48 лет.

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