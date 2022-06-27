Шейман от имени Лукашенко встретился с правителем так называемой Абхазии

Шейман от имени Лукашенко встретился с правителем так называемой Абхазии9
- 27.06.2022, 8:06
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Диктатор нарывается на скандал с Грузией.
24 июня в Сухуми Виктор Шейман встретился с так называемым президентом непризнанной Республики Абхазия Асланом Бжанией, сообщает пресс-служба лидера абхазских сепаратистов.
В сообщении пресс-службы Шейман назван представителем Александра Лукашенко.
«Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, актуальные аспекты евразийской интеграции, перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества. Во встрече принял участие министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба», — говорится в сообщении.
Шейман передал Аслану Бжания памятный подарок от Лукашенко и получил в ответ также памятный подарок.