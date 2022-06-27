Жительница Витебской области перестроила дом, после чего за нее взялся Госконтроль 6 27.06.2022, 8:16

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В чем причина.

Жительница Витебского района реконструировала жилой дом, после чего его площадь увеличилась почти в пять раз. Как выяснилось, разрешение на расширение она не получала у местных властей. Перестройка привлекла внимание Госконтроля.

«Жительница Витебского района, имея в собственности жилой дом 43квадратных метров, произвела его реконструкцию без разрешительной документации, в результате которой площадь строения увеличилась до 200 квадратных метров, — сообщает Госконтроль. — На придомовой территории также появились баня, беседка, навес».

В ведомстве возникли вопросы к тому, что женщина не узаконила самовольные постройки и сдавала их в аренду. «В связи с выявлением факта самовольного строительства в отношении нее был начат административный процесс», — отмечают в КГК.

Женщине могут доначислить налог, потому что «не принятый и не зарегистрированный в установленном порядке объект строительства не является собственностью физического лица», уточняют в Госконтроле.

За предпринимательскую деятельность без госрегистрации женщине грозит штраф до 100 базовых величин (на сегодня это 3200 рублей). «Также может быть применена конфискация до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, предметов, орудий и средств совершения правонарушения», — сообщает Госконтроль.

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