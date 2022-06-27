Бывший режиссер «Битвы экстрасенсов» занялся необычным бизнесом в Беларуси 11 27.06.2022, 8:19

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Сергей Макаров

Сергей Макаров считает, что может на нем заработать миллион долларов.

Сергей Макаров выучился на режиссера телевидения в академии искусств в Минске, работал на белорусском ТВ. Потом уехал в Киев, там снимал «X-фактор» и «Битву экстрасенсов», занимался украинско-российскими «мыльными» сериалами в стиле РТР. «Мама всю жизнь проработала вторым режиссером, мое детство прошло на съемочных площадках, поэтому выбор профессии для меня был очевиден», — рассказывает он. Тем не менее последние годы Сергей занимается не съемками, а насекомыми, пишет onliner.by.

Вспоминая о своей работе на ТВ и в кино, Сергей смеется и закрывает лицо руками: «„Битва экстрасенсов“ — это, конечно, дичь».

Вдаваться в подробности съемок сериалов мужчина не хочет, смущается. Хотя его компаньон Глеб подсказывает нам: Сергей снимал «Дом с лилиями», там среди актеров Дарья Мороз, Олеся Судзиловская — чем не повод для гордости?

Кино и телевидение уже в прошлом. Почти год назад Сергей вместе Глебом открыли под Минском ферму по выращиванию личинок мух черной львинки. Кто-то скажет, что это даже больше похоже на дичь, чем «Битва экстрасенсов». Но не торопитесь с выводами.

Все оформили официально, компанию назвали dib protein. Не пытайтесь расшифровать аббревиатуру или перевести ее с английского на русский: слово dib выбрали потому, что эти буквы вместе напоминают глаза мухи. Слово protein в названии намекает на полезные пищевые свойства личинок. На ферме нам настойчиво предлагают попробовать их в засушенном виде: «Они вкусные, с привкусом белых семечек, мы их все тут едим».

Пробуем. На вкус и правда как белые семечки. А пахнут как арахисовое масло.

Ферма находится в Гатово. Это здание с несколькими помещениями, и еще на улице стоит морской контейнер. Внутри контейнера — как в Испании: температура плюс 32 градуса, влажность 70%. Такие условия нужны мухам черной львинки и их куколкам: если выпустить их на волю, в белорусском климате они долго не протянут. А человек долго не протянет в контейнере: у неподготовленного (журналиста) быстро ухудшается самочувствие из-за жары и влажности.

Контейнер разделен на две зоны: в первой живут куколки, по второй (инсектарию) летают мухи. Личинок выращивают не здесь, а в основном здании — там другие «погодные» условия.

Директор Глеб говорит, что всего по ферме летает около 200 тыс. львинок. Их главная цель для фермы — отложить яйца, чтобы можно было вырастить новые личинки.

— Идея заниматься насекомыми пришла ко мне, когда я работал в Киеве. Там я посмотрел программу «Грязная работенка» по Discovery Channel, выпуск про ферму сверчков в Америке. Меня всегда привлекали насекомые, я даже хотел поступать на ветеринарию или на биофак, но решил, что не сдам химию, — рассказывает Сергей.

В 2014 году он вместе с семьей — женой и дочерью — решил уехать из Украины. Вернувшись в Минск, сделал первые попытки начать бизнес, связанный с насекомыми. В прошлом у Сергея две фермы сверчков в Беларуси (о них чуть позже), но львинка оказалась более перспективным насекомым для заработка.

В одном из помещений основного здания фермы стоят ящики с комбикормом. Если зачерпнуть комбикорм рукой, на вашей ладони окажутся личинки. Они явно начинают нервничать, резво шевелятся и просят положить их на место.

— Как будто делают микромассаж моей руке, — делится ощущениями Глеб. — Хотите тоже зачерпнуть?

Здесь, в отличие от морского контейнера, прохладно, работает вентилятор.

Просеивание личинок перед сушкой. Процесс сушки нам заснять не разрешили: сказали, что делают не так, как все, и не хотят показывать свои находки конкурентам.

Уже высушенные личинки обезжиривают — так получается масло черной львинки, оно же липидный концентрат.

В компании работают директор Глеб и еще два нанятых сотрудника. Столько же у компании инвесторов?

Вопрос: зачем все это надо?

Ответ: из липидного концентрата личинок черной львинки делают премиальный продукт — функциональную дерматологическую косметику OSE. Обезжиренная часть личинок идет на производство лакомства для собак Lododo — оно появилось даже раньше косметики.

— Вы думаете, женщины станут наносить на лицо маску, сделанную из личинок?

— Конечно. Мы рассчитываем на рекомендации. Женщины попробуют, увидят эффект и будут рекомендовать ее другим, — директор вообще не видит проблемы.

— Все начиналось со сверчков. В те времена, когда я решил ими заняться, в Беларуси было буквально шесть человек, которые на дому разводили насекомых: тараканов, мучных червей, изофобусов, сверчков. Это никакой не бизнес, конечно же, разводить насекомых на дому, на этом много не заработаешь. Эти шестеро обеспечивали насекомыми всю Беларусь — тех, кто держит всяких хамелеонов, агам, пауков. Я попробовал разводить сверчков дома — первая партия сдохла, — рассказывает Сергей. — Купил снова, и пока научился за ними ухаживать… Потом сказал человеку, у которого покупал сверчков: «Давай попробуем вместе». Он согласился.

Деньги на первую ферму Сергей попробовал собрать через краудфандинговые площадки. Таким образом средства собрать не удалось, зато получилось познакомиться с инвесторами — они узнавали про идею Сергея именно через краудфандинг.

— Так у нас появился первый инвестор, он дал $26 тыс. Мы арендовали гараж в Озерце, сделали ферму, открыли компанию «Крикетс бай», выращивали сверчков на корм, поставляли его в зоомагазины. Сверчкам в гараже было нормально: свет им не нужен, главное — температура плюс 30 градусов и очень хорошая вентиляция. С кормежкой тоже не было проблем, они ели комбикорм. На самом деле, этот бизнес изначально был обречен: я был молодым и неопытным, 32 года. Я ничего не понимал, а без компетенций в предпринимательстве компанию открывать не стоит.

Вложенных $26 тыс. в ферму оказалось недостаточно.

— Это нормальные вложения для гаража со сверчками, но с этими деньгами сложно сделать большой бизнес.

Следующие инвесторы вышли на Сергея через его интервью в СМИ. Мужчина рассказывал журналистам, что сверчков можно есть людям: делать из них муку и добавлять в продукты питания как пребиотик. В его идею с пищевым производством россияне вложили $150 тыс. Вместо фермы в съемном гараже появилось большое производство в Михановичах.

— На этой же ферме я параллельно пытался разводить других насекомых: туркменских тараканов, изофобуса, мучного черня, муху черной львинки. В России в нашей компании стали делать муку из сверчков, батончики с добавлением этой муки (россияне настояли, что производство должно быть на их территории).

Нашим бизнесом на насекомых заинтересовался «Уралхим». Сначала представители этой компании прилетели ко мне в Минск на переговоры. А потом мой российский партнер сказал: «Зачем тебе с ними разговаривать, мы сами». Мои компаньоны удалили меня из чата, где обсуждались финансы: сказали, что мне это не нужно, я ведь только сверчков развожу. А когда получились первые батончики с мукой из сверчков, мне сказали, что я свободен. Учредителем меня так и не оформили, потому что был коронавирус, границы закрыты, я не смог приехать и оформить документы.

Сергей решил начать все сначала, но уже с черной львинкой — в том числе потому, что представители «Уралхима» интересовались именно ею, а не сверчками.

— Когда для меня закончилась эта сверчковая история, появился Глеб. Мы были знакомы раньше по работе, он поставлял комбикорм для сверчков. Мы решили делать что-то свое и сошлись на идее, что нужно разрабатывать львинку. Первых личинок заказали в интернете, буквально килограмм. Нам их привезли каким-то BlaBlaCar (онлайн-сервис для поиска автомобильных попутчиков. — Прим. Onlíner). Так появилась компания dib protein.

Начать решили с кормов для животных: как раз в то время компания Nestle выпустила корм для собак и кошек с черной львинкой. Сергей с Глебом решили сделать что-то подобное — так появилось лакомство для собак с черной львинкой. После обезжиривания личинок оставалось масло. Сначала возникла идея добавлять и его в корма как полезный элемент. Потом Сергей предложил делать косметику. Начали с кускового мыла.

— Это была хендмейд-история. Мы стали изучать, какие масла добавляют в самодельное мыло. Там же куча вариантов: кокосовое, пальмовое и так далее. Сделали сводную таблицу: одно масло отвечает за твердость, другое — за пенообразование, третье — за моющее свойство. И оказалось, что все топовые функции выполняет одно только масло черной львинки.

Мыло с липидным концентратом львинки варили у Сергея дома, продавали через инстаграм. Дорого, по 30 рублей за 100-граммовый кусок, но оно быстро разлеталось — заказов было больше, чем запасов. Тогда поняли, что надо искать производителя, который сделает много мыла.

— Тут получилось, что моя жена принесла какой-то бальзам для губ. Я посмотрел: произведен в Беларуси. Позвонил производителю. По телефону сказали, что их технологи могут разработать для нас авторскую рецептуру и делать косметику, а все авторские права будут у нас. Мы принесли жир львинки технологу, она была в восторге. На производстве нас стали уговаривать делать из жира львинки не мыло, а косметику.

Так получилась премиальная линия OSE: маска для лица — 80 рублей за 100 мл, крем для рук — 62 рубля за 75 мл, маска для волос — 58 рублей за 100 мл. Недешево, хотя Сергей говорит, что продукты такого качества стоят гораздо дороже, иногда в разы.

— Это функциональная дерматологическая косметика — она преображает кожу с первых приемов. Это вообще новинка, что она содержит экстракт насекомого. Когда мы регистрировали товарный знак, нам в патентном бюро сказали, что только в Южной Корее зарегистрировали товарный знак косметики с добавлением черной львинки, и то они еще на стадии разработки, а у нас уже все готово.

Сейчас компания работает над тем, чтобы косметика появилась в известных белорусских магазинах косметики: «ДНК», «Кравте» и «Золотом яблоке». Пока есть проблемы: там говорят, что три продукта в линейке — это слишком мало, поэтому в ближайшее время косметику попытаются продавать через маркетплейсы и инстаграм с доставкой СДЭК или «Европочтой».

В ферму на старте вложили $250 тыс.

— Вы уже смогли заработать на квартиру? — интересуемся у Сергея.

— У меня уже и так была квартира, а здесь я оформлен как основатель: научен предыдущим горьким опытом. Меня, как основателя, невозможно отстранить от бизнеса, но зарплату я здесь пока не получаю. С сентября я живу на те запасы, которые заработал раньше.

— Но в будущем на этом бизнесе можно заработать, скажем, миллион долларов?

— Конечно! — ответил Сергей и протянул нам пакет с засушенными личинками — поесть в дороге и угостить редакцию.

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