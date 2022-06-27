ISW: Путин назначил нового ответственного за войну в Украине 6 27.06.2022, 8:42

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Геннадий Жидко

Дворников уже не руководит российскими войсками.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины за ведение войны отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW сообщает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

Кроме того, ISW заявляет, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить "тайную мобилизацию" для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

Государственная дума России объявила о планах рассмотреть 28 июня поправку к закону о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения "совершеннолетия" или окончания средней школы, чтобы таким образом обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.

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