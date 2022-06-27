Олег Жданов: Готовимся к вторжению белорусской армии

Олег Жданов: Готовимся к вторжению белорусской армии13
- 27.06.2022, 10:50
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ВСУ рассматривают самый худший вариант.
Украинский военный обозреватель Олег Жданов обратил внимание на процессы, которые сейчас происходят в Беларуси и на усиление давления Кремля на Александра Лукашенко, пишет "Главред"
"Как подготовка Украины к агрессии со стороны Беларуси. Поэтому делаем скромный вид и молчим, но при этом готовимся к худшему варианту — отражение вторжения белорусской армии. Вот такое политическое расписание", — сказал Олег Жданов.