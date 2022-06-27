Лояльный к белорусским властям банк оценил майское снижение ВВП в 8,8% 1 27.06.2022, 9:49

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Экономика режима терпит убытки.

Аналитики ЕАБР, которые довольно лояльно относятся к белорусским властям, оценили майское снижение ВВП в 8,8%

Напомним, Белстат, официально не публикует помесячные данные о валовом внутреннем продуктом. Статистика предоставляется нарастающим итогам. Согласно данным Белстата, ВВП в текущих ценах в январе-мае составил 70,6 млрд рублей. ОН сократился на 3,4% в сравнении с январем-маем 2021 года. В январе-апреле сокращение ВВП составляло 2,1%.

ЕАБР также оценил майскую динамику отдельных отраслей. По информации банка, производство в обрабатывающей промышленности сократилось в мае на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оборот оптовой торговли — на 25,4%, грузооборот транспорта — на 33,6%, а инвестиции — на 25%.

«Поддержал ВВП в мае сохраняющийся рост IT-сектора. Временному смягчению экономического спада также способствовало наращивание складских запасов. В ближайшие месяцы экономическая активность может продолжить сокращаться вследствие ослабления потребительского и инвестиционного спроса, а также уменьшения экспортных поставок», — говорится в обзоре ЕАБР.

Евразийский банк развития сохраняет базовый прогноз ВВП Беларуси на 2022 год: он сократится на 6,5%.

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