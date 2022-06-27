Израильские ученые открыли способ сделать кожу пожилого человека снова молодой 2 27.06.2022, 9:59

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И в этом помогли грызуны.

После 20 лет исследований ученые из Хайфы утверждают, что нашли способ сделать кожу пожилого человека снова молодой — с помощью лабораторных грызунов.

Исследования проводились доктором Авиадом Кереном, доктором Янивом Кереном, профессором Иегудой Ульманом и профессором Амосом Гилхаром из Хайфского института.

Используя пересадку старой кожи молодым мышам, они доказали, что можно сделать кожу и другие органы снова молодыми посредством изменения молекулярной структуры во всех слоях кожи.

Как сообщает сайт jpost.com, команда ранее пересаживала состаренную человеческую кожу на молодых мышей SCID, но они не знали, распространяется ли омоложение кожи, которое они наблюдали, ниже эпидермиса. Чтобы определить это, они использовали фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A) для стимулирования омоложения человеческих органов у лабораторных животных.

Когда старая человеческая кожа была пересажена молодым мышам SCID, старение было обращено вспять, подтвердив тем самым, что все слои человеческой кожи могут снова стать молодыми. Кроме того, количество новых кровеносных сосудов в коже также увеличилось.

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