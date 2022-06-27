Япония объявила о новом пакете санкций против России 3 27.06.2022, 10:14

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Ограничения затронут 70 людей и 90 компаний.

На саммите G7 в Германии премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включая запрет на ввоз российского золота. Об этом сообщает NHK.

Среди новых ограничений:

запрет на ввоз российского золота;

запрет на оказание некоторых услуг для России, таких как бухгалтерские и трастовые;

дальнейшее расширение мер по замораживанию активов примерно для 70 российских физических лиц;

запрет на экспорт в отношении 90 организаций, связанных с военной сферой.

"Мы находимся на перепутье истории. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Совет Безопасности ООН и другие структуры не отреагировали в полной мере", – сказал Кисида на саммите.

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