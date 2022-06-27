Какие объекты на «учениях» в Гомельской области охраняют солдаты 1 27.06.2022, 10:22

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Среди них - мост через Днепр под Жлобином.

Читатели «Флагштока» рассказали, в каких местах военные возвели учебные укрепления в Гомеле.

Областной военкомат

«На улице Садовой картина маслом: вход в военкомат завален мешками с песком, за ними сидит солдат. Стоит несколько автобусов Гомельоблавтотранса, вроде. И стоят штук десять солдат возле военкомата».

Автомобильный мост через Сож

«Под мостом стоял большой МАЗ, который солдат перевозит, подъехал МАЗ поменьше, потом буханка. Солдат всего штук 15-20. С автоматами и овчаркой. Перед шлагбаумом появилось «гнездо» из мешков с песком. На самом мосту на разделительной зоне на жаре с двух сторон мостов стоит по солдату в полной экипировке и в масках».

На Железнодорожном мосту через Днепр под Жлобином железнодорожные сторожки превращены в укрепления (на фото).

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