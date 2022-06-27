«Вместо домика арендуют беседку» 4 27.06.2022, 10:25

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Владельцы агроусадеб рассказали о работе в летний сезон и количестве туристов.

Белорусский экотуризм, согласно статистическим данным, в 2021 году чувствовал себя неплохо, был отмечен даже рост количества усадеб в стране. Intex-preess поинтересовался у хозяев агроусадеб Барановичского региона, как обстоит ситуация этим летом, увеличилось ли количество желающих отдохнуть в деревне и приезжают ли к нам иностранные туристы.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, количество агроусадеб в нашей стране растет. Если в начале 2021 года их насчитывалось 2936, то на начало 2022-го – 3150. Что касается прибыли, то только за 2021 год отдыхающие потратили на агроэкотуризм около 30 млн рублей.

За прошлый год услугами агроусадеб воспользовались почти 564 тысячи человек, из которых большинство – белорусы. Больше всего туристов привлекла Минская область, на втором месте Гродненская, на третьем – Брестская.

«Бывает, что из-за плохой погоды бронь отменяют»

Владельцы агроусадеб, которые расположены в Барановичском районе, по-разному оценивают ситуацию, в которой они оказались этим летом. Кто-то жалуется на снижение числа посетителей, а кто-то, наоборот, утверждает, что их количество не изменилось, а в некоторые дни даже наблюдается повышенный спрос.

Отдыхающие – в основном белорусы. Россиян и граждан других стран практически нет.

– Если сравнивать с прошлым сезоном, то спрос немного уменьшился. Поэтому утверждать, что ситуация в нашем деле налаживается, я не могу. Сегодня все хорошо, а завтра в Беларуси что угодно может случиться, – отмечает один из представителей этого бизнеса.

По его словам, немаловажный фактор в деле агроэкотуризма – погода. Людям важно, чтобы во время отдыха было тепло.

– Как только дожди и холод – у нас затишье. Бывает, что из-за плохой погоды даже бронь отменяют. Но это, к счастью, бывает не так часто, – говорит хозяин агроусадьбы.

Чтобы не работать в убыток, в этом сезоне мужчина поднял цены на свои услуги примерно на 20%.

– Все везде растет в цене. Колбасу покупали за одни деньги, сейчас за совершенно другие, – поясняет он. – На данный момент я беру с человека 40-45 рублей в сутки, в будние дни цена немного ниже.

На слабый поток туристов посетовал еще один владелец агроусадьбы под Барановичами. При этом, как отмечает он, цены у него остались такие же, как были прошлым летом – 40 рублей с человека.

– Люди хотят за 10-15 рублей приехать и с комфортом отдохнуть, но так не бывает. Я понимаю каждого, кто звонит мне и просит снизить стоимость, но пусть они меня тоже поймут – я не могу работать себе в минус, – говорит он.

«Сначала была пандемия, а теперь… сами видите, что в мире творится»

Хозяйка одной из популярных баз отдыха под Барановичами также отмечает, что спрос на их услуги по сравнению с 2021 годом снизился.

– Я думаю, такой спад и отсутствие роста количества отдыхающих связаны с тем, что сначала была пандемия коронавируса, а теперь… сами видите, что в мире творится, – говорит она. – Мы стараемся делать все, что от нас зависит, чтобы люди приезжали и отдыхали с комфортом. Но многие стали выбирать варианты подешевле. Например, чтобы не тратиться на домик, арендуют беседку без ночевки.

По ее словам, цена на аренду домиков у них увеличилась, «но незначительно». Если в прошлом году снять домик на сутки, рассчитанный на 4 человека, можно было за 120 рублей, то сейчас это обойдется в 150 рублей.

Из-за уменьшения потока отдыхающих (что, конечно же, сказывается на прибыли) на территории туркомплекса с 1 июля планируют закрыть ресторан.

– Люди все чаще берут еду с собой, у них нет желания прийти в наш ресторан и потратить свои деньги, чтобы съесть что-то с пылу с жару. Хотя в меню есть как бюджетные блюда, так и более дорогие, – поясняет женщина.

Чтобы привлечь туристов, в том числе и иностранцев, владелица агробизнеса делает упор на развитие аккаунта в соцсетях, и надеется, что это поможет – больше людей узнает о них.

После отключения сервиса бронирования иностранцев стало меньше

А вот другая владелица агроусадьбы утверждает, что спрос на ее домики в выходные с каждым днем только растет.

– Если бы у нас было двадцать домов, то все они моментально бы ушли как горячие пирожки, – говорит она. – Жаль, что выходные у нас не три раза в неделю. Так бы уместили всех желающих!

Женщина отмечает, что цена на аренду у них не повысилась, ведь «надо же какую-то совесть тоже иметь»:

– А что у нас в стране поменялось, чтобы цену выше ставить? Доллар такой же, стоимость продуктов, конечно, выросла, но ведь зарплату ни одному простому человеку не подняли!

По словам хозяйки агроусадьбы, туристов-иностранцев стало меньше и, по ее мнению, будет еще меньше. Связано это с отключением Беларуси с марта 2022 года от международных систем бронирования.

– Раньше, благодаря такому интернет-сервису, иностранные туристы могли в пару кликов найти понравившийся им домик в белорусской деревне. А теперь такой информации нет, и людям нужно приложить усилия, чтобы найти агроусадьбы и успешно их забронировать каким-то другим способом, – поясняет она.

Помогает «сарафанное радио» и соцсети

В агроусадьбе с уникальным зоосадом, благодаря эксклюзивности поток туристов достаточно большой как в будние дни, так и в выходные.

– У нас отлично стало работать «сарафанное радио» и соцсети, поэтому о нас узнает все больше людей. Приезжают из абсолютно разных городов нашей страны. А вот иностранцев мы последний раз видели до коронавируса, – рассказывают хозяева. – Не знаем, почему они не приезжают к нам, ведь сейчас ситуация с заболеваемостью улучшилась, да и убрали многие сложности в прохождении границ.

И цены, отмечают в агроусадьбе, по сравнению с прошлым годом у них не изменились.

Будет ли 2022 год благоприятным для отрасли агроэкотуризма или белорусы предпочтут отдых за границей? А может, вместо того, чтобы снять агроусадьбу на сутки, потратят деньги на закупку продуктов? Узнаем об этом в конце сезона.

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