Работа в жару в Беларуси: кому положен короткий рабочий день? 27.06.2022, 10:43

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Нюансы труда при +30 для работников офиса, рабочих в цехах и укладчиков асфальта на улице.

Беларусь захлестнула первая этим летом волна жары. А ведь многим при +30 приходится работать. Разбираемся, можно ли по закону уйти с рабочего места, где очень жарко, сместить время работы на поздний вечер и требовать воды и кондиционера, пишет «Комсомолка».

Для кого-то жарко и при +25, а для кого-то и при +32 – нормально. Сильная жара – это все же +30…+34 градуса.

Охрану труда никто не отменял ни в холод, ни в жару. Работодатель по действующему законодательству должен обеспечить производственный комфорт на рабочем месте, будь то офис или заводской цех. Все нюансы – в этом материале. Если есть опасность для здоровья, а тем более для жизни, – специалист имеет право отказаться от работы. Но просто так взять и уйти с работы под этим предлогом нельзя иначе можно и дойти до увольнения. Это можно сделать только с ведома нанимателя.

Если в офисе нет кондиционера, а значит нет охлаждения, и температура в помещении +28,5 градуса – рабочий день «белых воротничков» в офисах должен быть сокращен на 1 час. Основание – Гигиенический норматив N 33 (п. 25 СанПиН N 33). Реально и сместить начало и окончание рабочего дня, если нет необходимости работать с клиентами или посетителями строго по часам.

А если 28,5 градуса в горячем цеху – то рабочий день только 4-5,5 часов.

Тем, кто в жару за 30 трудится под открытым небом, должны быть предусмотрены дополнительные 5-10 минутные перерывы в теньке. И не просто под ближайшим деревом, а в отведенном помещении. Основание - ст. 135 Трудового кодекса, ст. 29 Закона об охране труда. Воду таким работникам должны подвозить и раздавать обязательно. Кроме того, их рабочий день может быть разделен на части, и перерывы между этими частями могут составлять не менее 2 часов.

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